Леонид Пасечник рассказал про помощь Дагестана народу Луганщины

На днях между Каспийском и Луганском было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве. Фото: ТГ/Пасечник

С самого начала спецоперации жители братского Дагестана не просто оказывают всестороннюю поддержку жителям Луганщины, но также плечом к плечу борются с киевским национализмом. Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что сегодня встретился с представителями делегации из дагестанского Каспийска во главе с председателем Собрания депутатов города Абдулвахидом Джаватовым в Луганске. Стороны обсудили форматы дальнейшего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Договорились в ближайшее время выстроить четкую систему взаимодействия министерств и ведомств Республики с городом по самым разным вопросам.

- Поблагодарил Абдулвахида Джаватова и представителя Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, а в их лице - весь народ Дагестана за помощь и поддержку Луганской Народной Республики в борьбе с украинским неонацизмом, наградив орденами «За доблесть» I степени, - отметил Леонид Пасечник.

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