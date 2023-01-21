В ЛНР установили дополнительные нерабочие праздничные дни

Соответствующий указ подписал врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике в дополнение к общероссийским установили республиканские праздничные дни. Соответствующий указ подписал сегодня руководитель региона Леонид Пасечник.

По его словам, у каждого из народов есть свои памятные события и даты. Для Луганщины ими, прежде всего, являются основные вехи борьбы с киевским неонацизмом за право быть русскими и жить в дружбе с многонациональной Россией.

- В связи с этим принял решение дополнительно к общероссийским, нерабочими праздничными днями установить 12 мая - День Луганской Народной Республики, когда мы в едином порыве вышли и сделали судьбоносный выбор, и 30 сентября - День воссоединения Луганской Народной Республики с Россией, поставивший точку в тяжелом восьмилетнем пути Луганского края к заветной мечте, - проинформировал Пасечник в своем телеграм-канале.

Сообщается также, что нерабочими праздничными днями в ЛНР также определены великие православные праздники - Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).

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