В ЛНР рассказали, как прошли крещенские купания

Спасатели оборудовали в местах массовых купаний 32 поста, оборудовав их всем необходимым. Фото: МЧС ЛНР

В Луганской Народной Республике крещенские купания прошли без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- Чрезвычайных происшествий во время крещенских купаний допущено не было, - заявили в ведомстве.

Представители министерства уточнили, что в этом году спасатели оборудовали в местах массовых купаний 32 поста, оснастив их всем необходимым для спасения людей на воде - кругами, веревками, жилетами и лестницами-палками. Вблизи купелей дежурили сотрудники МЧС, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, ранее в Министерстве внутренних дел Республики сообщили, что более 10 тысяч человек в праздник Крещения Господня посетили храм Андрея Первозванного в Луганске. Охрану общественного порядка во время проведения религиозных празднеств обеспечивали более 200 полицейских.

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