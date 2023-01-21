В ДНР разъяснили новые правила ведения трудовых книжек

После вступления ДНР в состав РФ вышли нововведения по использованию трудовых книжек работников. Фото: Минтруда ДНР

Жителям ДНР разъяснили правила пользования трудовыми книжками после вступления Республики в состав России. Подробную информацию предоставили в Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Там пояснили, что в постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2022 №2571 представлены новые особенности и правила использования трудовых книжек на территории Республики. В нем говорится, что трудовая книжка продолжает действие, если она образца СССР, Украины или ДНР. При этом работник имеет полное право завести новую книжку.

- Работник вправе обратиться к работодателю для оформления ему новой трудовой книжки образца, установленного в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, - отметили в министерстве.

С подробными разъяснениями вопросов о ведении трудовых книжек работников можно ознакомиться на официальном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости.

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