В ДНР приняли уникальные меры по господдержке нетрудоустроенных граждан

В Республике создали специальные бригады, которые участвуют в строительстве, восстановлении и благоустройстве социальных объектов и жилых домов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике рассказали про организацию краткосрочных работ для незанятых жителей. В Республике создали специальные бригады, в которые вступили нетрудоустроенные граждане. Они участвуют в строительстве, восстановлении и благоустройстве социальных объектов и жилых домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

По словам премьера, финансирование этих работ ведется из средств республиканского бюджета.

- Это уникальная мера государственной поддержки незанятых граждан, которой нет в других регионах России. Ранее средства выделялись из бюджета регионального Центра занятости, а теперь напрямую из бюджета по линии Минтруда ДНР, - пояснил он.

По словам премьера, в прошлом году к работам временного характера были привлечены более 27 тысяч человек, из которых более 18 тысяч человек проживают на освобожденных территориях.

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