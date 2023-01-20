В ЛНР до конца года планируют открыть 36 отделений МФЦ

Граждане получат полный масштаб всех услуг, как это и предполагается в Российской Федерации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На территории Луганской Народной Республики в течение года планируют открыть 36 отделений Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Первые девять его подразделений приступят к работе уже 25 января. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко.
Он уточнил, что таких отделений со временем станет гораздо больше.
- До конца 2023 года планируется открытие 36 отделений МФЦ общим количеством 330 окон, которые будут осуществлять прием и выдачу документов заявителям, - пояснил чиновник.
По словам министра, на сегодняшний день идут финальные подготовки открывающихся отделений.
- Граждане получат полный масштаб всех услуг, как это и предполагается в Российской Федерации, - подчеркнул Еременко.
Кроме того, сообщается, что в нынешнем году планируется приобрести четыре мобильных комплекса для выездного обслуживания жителей Республики.
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