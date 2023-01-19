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НовостиОбщество19 января 2023 17:04

В ДНР назначен новый министр юстиции

Алексея Шамова своим указом назначил Денис Пушилин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Алексей Шамов. Фото: Минюст ДНР

Алексей Шамов. Фото: Минюст ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назначил Алексея Шамова исполняющим обязанности министра юстиции Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя государства.

Указ вступил в силу 10 января этого года. Раньше Алексей Шамов занимал должность заместителя министра юстиции Республики.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин освободил Юрия Сироватко от должности министра юстиции. Он руководил Минюстом с сентября 2019 года.

Алексей Шамов закончил Донецкий институт внутренних дел при Донецком национальном университете по специальности «Правоохранительная деятельность». В декабре 2014 года пришел на работу в Минюст ДНР. С июня 2015 года занимал пост исполняющего обязанности заместителя, а позднее - заместителя Министра юстиции.

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