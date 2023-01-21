При разминировании территории ЛНР за время спецоперации пострадали 11 саперов

За это время был проверен 3 061 гектар территорий на наличие взрывоопасных предметов. Фото: УНМ ЛНР

При исполнении служебного долга на территории Луганской Народной Республики с начала проведения спецоперации пострадали 11 саперов. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов.

- За это время восемь луганских и три российских сапера получили травмы различной степени тяжести, - уточнил он.

По словам министра, всего на территории Республики совместными усилиями инженерно-саперных подразделений силовых структур РФ и местного МЧС были обезврежены 74 364 взрывоопасных предмета. За это время пиротехникам удалось обследовать 262 км линий электропередач, 108 км магистральных водоводов и 356 км дорог, а также 113 км железнодорожных путей.

- Риск, постоянное напряжение, тяжелые морально-физические нагрузки - таков ваш вклад в процесс скорейшего возвращения жителей нашего региона к мирной жизни, - заявил глава ведомства в своем обращении к саперам по случаю празднования Дня инженерных войск.

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