Спасателей МЧС ЛНР наградили орденом Мужества по указу Президента России

Награды сотрудникам МЧС вручили в День спасателя. Фото: пресс-служба МЧС ЛНР

Орденами Мужества по указу Президента России Владимира Путина впервые в истории награждены спасатели МЧС Луганской Народной Республики. Награды получили сотрудники 17-й государственной пожарно-спасательной части Перевальского государственного пожарно-спасательного отряда Андрей Захаров, Алексей Кухтин, Дмитрий Лукашенко. Медали особо отличившимся спасателям ЛНР также вручил врио Главы Республики Леонид Пасечник. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

—Ежедневно работа испытывает вас на прочность, заставляет находить нестандартные решения, трудиться с полной отдачей. Но какими бы сложными не были поставленные задачи, в каких бы условиях не выполнялись, вас всегда отличала особая сплоченность, взаимовыручка и готовность к любым чрезвычайным ситуациям. Для меня большая честь работать с такими людьми, как вы, — подчеркнул глава МЧС ЛНР, генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.

Глава ЛНР вручил особо отличившимся спасателям медали «За заслуги» II степени, «За верность долгу», «За спасение жизни», «За отвагу при тушении пожара», нагрудный знак «За усердие» ІІ степени.

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