В Мариуполе за неполный год родились более 340 малышей

Новые мариупольцы являются уже полноправными гражданами Российской Федерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

По-настоящему теплой и душевной информацией поделился сегодня городской отдел ЗАГС в Мариуполе. Там сообщили, что с момента начала его работы 20 апреля и по 31 декабря 2022 года в городе родились 344 малыша - новых мариупольца, уже полноправных граждан Российской Федерации. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава местной администрации Константин Иващенко.

- Отмечу, что впервые за много лет в нашем городе на свет появилось больше девочек: их 174, а мальчиков 170, - поделился информацией он.

По словам мэра, за этот же период времени мариупольский ЗАГС зарегистрировал 65 браков.

Напомним, что 28 апреля в освобожденном Мариуполе выдали первое свидетельство о рождении ребенка республиканского образца. Документ родителям новорожденного малыша вручил лично Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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