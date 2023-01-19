Спасенные детские жизни и помощь от коллег из других регионов: Как проходит диспансеризация в ЛНР

Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России

В Луганской Народной Республике продолжается массовая диспансеризация детей от 2-х до 17 лет. Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России. На помощь приходят педиатры, детские хирурги, офтальмологи, эндокринологи и стоматологи.

Одна из медицинских бригад, которая проводит обследования, прибыла из Республики Татарстан. За два месяца врачи провели профилактические осмотры около трех тысяч детей из Луганска.

— Очень много выявлено различных патологий как по профилю узких специалистов, так и базовой группы. Детям, у которых более сложные случаи, рекомендовано стационарное лечение, а некоторые передаются местным врачам под наблюдение и на консультации, — говорит врач-хирург — старший по медгруппе из Татарстана.

Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России

Медики привезли с собой современное оборудование, в числе которого аппараты для проведения ультразвуковых исследования и электрокардиограмм сердца. Родители детей, которые проходят обследования, благодарны за организацию диспансеризации.

— Это замечательно, что прямо здесь, по месту учебы, моего сына осмотрели все самые важные для подростка специалисты, чтобы исключить проблемы со зрением, сколиоз, плоскостопие и болезни роста, — говорит мама одного из школьников Марина.

Обследовали более 44 тысяч детей

В Луганск для обследования группами приезжают дети из прифронтовых городов.

— Настроение хорошее, добрались быстро и надеемся, что все наши ученики здоровы. Так как мы проживаем в городе, где все только начинает возобновлять работу, то медосмотров у нас еще не было. А это очень важная мера профилактики, особенно в военное время, когда долгое время не было возможности посещать врачей, и это у многих могло привести к проблемам со здоровьем и психикой. Поэтому в медосмотре наши дети очень нуждались, — говорит сопровождавшая детей учитель начальных классов лисичанской школы № 4 Анна Шевырева.

Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России

Сейчас в Луганской Народной Республике работают десять медицинских групп врачей из Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Московской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан, а также отдельная межрегиональная группа медиков Федерального медико-биологического агентства.

Проведению диспансеризации также способствует оснащение бригад медицинскими отделениями на колесах. Специализированные автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием и мебелью.

В Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили «Комсомольской правде» о том, что всего в регионе осмотрено 44 497 детей.

— Из них 10 086 человек были взяты на диспансерное наблюдение. 1 085 детей были направлены на плановое лечение в стационары, — сообщили в Минздраве.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко

Диспансеризация продлится до конца учебного года.

Конкретно

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства отметил, что в новых регионах России осмотрено более 110 тысяч детей, практически 20 процентов от подлежащих (диспансеризации).

По результатам профилактических осмотров более 50 процентов диагнозов - это впервые установленные диагнозы, то есть эти дети реально нуждались в осмотрах.

Министр также отметил, что уже сейчас 17 тысяч детей в новых регионах взяты на диспансерное наблюдение, а почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары, проведено более 1 500 операций по показаниям. Кроме того, в помощь юным жителям этих субъектов Федерации активно включился фонд «Круг добра». Уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты.

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