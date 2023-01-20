В ЛНР создали первый юридический телеграм-канал с разъяснениями от адвокатов

В канале есть возможность напрямую связаться с адвокатами и задать им интересующий вопрос Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ЛНР создали первый юридический телеграм-канал для жителей Республики. Его запуском занимались сотрудники Дома права AVANTI, чьим экспертным мнением нередко интересуются крупные федеральные СМИ.

Как пояснила руководитель адвокатской конторы Надежда Колотович, после вхождения Республики в состав РФ пришло время постепенной интеграции региона в российское правовое поле. Во время переходного периода даже юристам не так просто разобраться в тонкостях закона.

- Поэтому мы создали канал, чтобы делиться своим большим опытом, чтобы первыми рассказывать о нововведениях, чтобы просто и понятно объяснять жителям ЛНР их права, - рассказала адвокат.

Отметим, что созданный телеграм-канал достаточно разнообразен и полезен читателям. Уже сейчас там размещена пошаговая инструкция, как получить СНИЛС, обменять водительские права на российские или оформить единое пособие на ребенка.

В канале есть также возможность напрямую связаться с адвокатами и задать интересующий вопрос или записаться на бесплатную консультацию.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР в МРЭО поменялся график приема граждан

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы работают по новому графику с сегодняшнего дня (подробнее)