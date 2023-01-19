В ДНР в МРЭО поменялся график приема граждан

В Республике работают 9 МРЭО. Фото: МВД ДНР

С 19 января в ДНП в МРЭО поменялся график приема граждан. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД ДНР.

- Прием граждан в МРЭО ГАИ МВД ДНР по вопросам предоставления государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства и водительских удостоверений ДНР будет осуществляться по новому графику, - говорится в сообщении главка.

- вторник – пятница: 08:00 – 17:00;

- суббота: 08:00 – 13:00.

Без перерыва.

В девяти МРЭО ГАИ МВД ДНР продолжается работа по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспорт и водительских удостоверений.

Обязательным условием получения госуслуги по замене выданных ранее подразделениями ДНР или Украины регистрационных документов на транспорт и водительских удостоверений является наличие паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство в России.

Отметим, в некоторых МРЭО осуществляется предварительная запись, в ряде учреждений прием проходит в порядке живой очереди.

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