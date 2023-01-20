В ДНР до конца года ожидают появления новых мобильных операторов

Представители власти провели совещание по вопросам улучшения качества связи в Республике. Фото: ТГ/Хоценко

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики провел совещание по вопросам улучшения качества связи. Об этом Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил премьер-министр, запрос от населения в этом отношении очень высок, поэтому в Республике появились планы о вводе новых операторов мобильной связи.

- До конца года ожидаем их появления, - заявил Хоценко.

Уточняется, что в ходе совещания был также поднят вопрос подключения школ Республики к высокоскоростному интернету и установки на территории региона новых базовых станций.

Кроме того, была обговорена еще одна важная тема - работа спутникового телевидения «Русский мир» в ДНР.

- Сейчас от наших жителей оператор уже получил более 35 тысяч заявок, - пояснил чиновник.

Отметим, что в совещании приняли участие представители республиканских властей, а также замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким.

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