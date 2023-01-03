Жители ДНР жалуются на качество связи и интернета

В Республике наблюдают частые перебои с мобильной связью Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители ДНР массово жалуются на ухудшение качества связи и интернета. Специалисты проанализировали причины возникших перебоев, и выделили несколько основных. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

Одной из главных считают увеличение абонентской базы после расширения территорий.

- Взять тот же Мариуполь. В восстановлении задействовано очень много строительных организаций, многие вахтовым методом работают. Тот же военный контингент пользуется местной мобильной связью. Поэтому мы получили существенный прирост абонентской базы и, как следствие, нагрузку на сеть, - говорит чиновник.

Вторая причина кроется в перебоях с электроэнергией, возникающих вследствие украинских обстрелов. Если подача света не возобновляется в течение нескольких часов, вышки попросту перестают работать, а абонентов перенаправляют на ближайшую базовую станцию, из-за чего вновь возрастает нагрузка.

Третьей причиной специалисты назвали повреждение оборудования при обстрелах. Это происходит регулярно, так как эти объекты для противника - приоритетная цель.

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