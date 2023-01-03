Военнослужащие РФ обеспечат охрану объектов связи в ЛНР

В Республике планируют восстановить связь для жителей еще двух населенных пунктов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Специалисты планируют восстановить связь для жителей двух населенных пунктов ЛНР - Краснореченского и Мостков, а также их окрестностей. Помочь в этом взялись военнослужащие РФ, которые обеспечат безопасность проведения ремонтных работ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале оператор мобильной связи «Мобильные коммуникационные системы».

- Хорошая новость для жителей Краснореченского и Мостков, а также близлежащих к ним населенных пунктов. Военнослужащие ВС РФ возьмут под охрану поврежденные объекты связи, что позволит приступить к их восстановлению, - говорится в сообщении.

Отметим, ранее появилась информация о восстановлении связи в Сватовском районе ЛНР. Оператор мобильной связи постепенно расширяет зону своего покрытия. Так, в начале декабря в Республике установили 1000-ю базовую станцию.

- На протяжении всего года мы запускали новые базовые станции, что позволило увеличить покрытие сети и сделало наши услуги еще более доступными. Это нам позволило дополнительно обеспечить связью более 390 000 человек, - заявили в ООО «МКС».

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