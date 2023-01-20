В ДНР за сутки под обстрелами погибли два мирных жителя и были повреждены с десяток домов

Последствия обстрела Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 219 боеприпасов. Противник уже традиционно использовал РСЗО и артиллерию калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что под вражеским огнем оказались пять населенных пунктов Республики - Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха.

В последней обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в ранее освобожденной Волновахе, - заявили в СЦКК.

В представительстве также отметили, что вследствие обстрелов были повреждены 10 жилых домов и 1 объект гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска подвергли массированному обстрелу поселок Гольмовский в Горловке, ранен мужчина. Прилеты вражеских снарядов фиксировались в районе дачных участков и большого пруда.

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