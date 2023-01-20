В ЛНР заявили о формировании избиркома Республики первого состава

Леонид Пасечник подписал закон о создании избирательных комиссий в ЛНР как российского региона. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Закон, регулирующий создание, деятельность и полномочия избирательных комиссий в ЛНР как субъекта Российской Федерации был одобрен региональным парламентом и подписан врио Главы Республики Леонидом Пасечником. Об этом руководитель Луганской Народной Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что до 10 марта 2023 года будет сформирована избирательная комиссия Республики первого состава, куда войдут 12 человек.

- Она сформирует территориальные комиссии не позднее 1 мая 2023 года, которые, в свою очередь, после образования избирательных участков, сформируют участковые комиссии (не позднее 15 июля 2023 года), - пояснил Леонид Пасечник.

Он также добавил, что срок полномочий комиссий составляет пять лет, а намеченные на сентябрь 2023 года выборы должны пройти организованно и по всем российским стандартам. Кроме того, закон предполагает возможность для граждан проголосовать дистанционно.

- Закон предусматривает возможность формирования специальных территориальных комиссий для проведения дистанционного электронного голосования, - заявил врио Главы ЛНР.

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