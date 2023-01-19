В ДНР уже в ближайшее время может быть создана свободная экономическая зона

Народный Фронт доставил защитникам Донбасса на передовую зимние вещи и полевые печи. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Создание свободной экономической зоны планируется в Донецкой Народной Республике в ближайшее время. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Республики.

- Для привлечения новых субъектов хозяйствования в ближайшее время планируется создание на территории ДНР свободной экономической зоны, резиденты которой будут получать льготы, - говорится в сообщении Министерства экономразвития Республики.

Отмечается, что сейчас государственные меры поддержки бизнеса формируются по двум направлениям: восстановление активности действующих предприятий и привлечение новых предпринимателей. В помощь предпринимателям также планируется создание Инвестиционного совета. При этом уже созданная Корпорация развития Донбасса начала поиск инвесторов, для которых в формате «единого окна» планируется сопровождение инвестпроектов и их реализация.

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