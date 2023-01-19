Народный Фронт доставил защитникам Донбасса на передовую зимние вещи и полевые печи. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Сегодня, 19 января, общероссийская организация «Народный фронт» доставила военнослужащим Первого Донецкого Армейского Корпуса в Горловке очередной груз с предметами первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

- Пятьсот комплектов теплой одежды, полевые печи и карематы необходимы защитникам на передовой. Народный Фронт спешит доставить помощь до наступления холодов, - рассказал представитель Народного фронта Дмитрий Патрин.

«КП» сообщала, что двумя днями ранее Народный фронт привез ребятам на передовую 600 комплектов одежды, спальников и карематов, термобелья, шапок и перчаток.

Тогда же семь участников СВО, которые были тяжелоранены, получили протезы от Общероссийского Народного фронта и теперь вновь смогут вернутся к полноценной жизни, а кто-то по своему желанию снова отправится на службу.

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