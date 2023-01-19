«Учителя Донбасса – герои наших дней»: Учитель биологии Александр Косторев встал на защиту родного края

Александр Станиславович преподает биологию будущим медикам. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова в рамках проекта «Учителя Донбасса – герои наших дней» (рубрика «Вы постоянно на передовой») представила учителя биологии Донецкого медицинского лицея Александра Косторева.

Александр Станиславович преподает биологию учащимся лицея-предуниверсария, которые со школьной скамьи мечтают о профессии медицинского работника. Будучи студентом биологического факультета Донецкого национального университета, интересовался особенностями нейроиммунноэндокринной регуляции человеческого организма, в дальнейшем занимался научными исследованиями в данном направлении, работой над кандидатской диссертацией. Профессию учителя выбрал по призванию и всецело отдает ей себя.

22 февраля 2022 года Косторев встал на защиту родного края. За выполнение поставленных боевых задач в ходе освобождения Мариуполя награжден медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени.

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