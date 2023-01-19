Украинские каратели нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка

Газовщики - бойцы второго фронта Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 19 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз обстреляли прифронтовой Куйбышевский район Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Укронацисты, выпустив в 19:12 из Орловки три снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), обстреляли Куйбышевский район, - проинформировал мэр столицы Республики.

Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.

Протяженный Куйбышевский район тянется от центра Донецка до бывшей воздушной гавани Донецка. Известен по печально известному поселку Октябрьский. Октябрьский – один из поселков, примыкающих к бывшему аэропорту. Еще в 2014 году он одним из первых испытал на себя все тяготы обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных с Крещением Господним

Руководитель Республики пожелал крепкого здоровья, спокойствия за близких и мирного неба над головой (подробнее)