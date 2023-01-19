Украинские каратели нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка

Газовщики - бойцы второго фронта
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сегодня, 19 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз обстреляли прифронтовой Куйбышевский район Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
- Укронацисты, выпустив в 19:12 из Орловки три снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), обстреляли Куйбышевский район, - проинформировал мэр столицы Республики.
Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.
Протяженный Куйбышевский район тянется от центра Донецка до бывшей воздушной гавани Донецка. Известен по печально известному поселку Октябрьский. Октябрьский – один из поселков, примыкающих к бывшему аэропорту. Еще в 2014 году он одним из первых испытал на себя все тяготы обстрелов.
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