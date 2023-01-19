Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных с Крещением Господним

Денис Пушилин посетил один из православных храмов. Фото: Телеграм-канал руководителя Республики

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Крещением Господним.

- Поздравляю православных христиан с Крещением Господним. Крепкого здоровья, радости и спокойствия за близких, добра и чистого мирного неба над головой, - написал Денис Пушилин в своем телеграм-канале, выложив фото посещения одного из храмов.

Денис Пушилин посетил один из православных храмов. Фото: Телеграм-канал руководителя Республики

В этот день вспоминают, как по преданию Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В храмах освящают воду. Считается, что она становится целебной, может долго храниться.

Крещение - это христианское таинство вступления в Церковь. Его совершают над верующим прежде всех других таинств. Наряду с Пасхой, Крещение Господне считается самым древним праздником в христианской культуре.

Денис Пушилин посетил один из православных храмов. Фото: Телеграм-канал руководителя Республики

В этом году в связи с военной обстановкой в ряде городов Донецкой Народной Республики не проходит обряд омовения на водоемах.

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