Мария Львова-Белова рассказала о реабилитации переживших боевые действия подростков из ДНР

Реабилитация детей проходит в оздоровительных центрах юга России. Фото: Телеграм Детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Более 700 детей из ДНР получили социально-психологическую помощь на реабилитационных сменах «Послезавтра». Об этом ДАН сообщила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Мария Львова-Белова.

- Важная линия помощи в рамках акции «Детям - в руки» - социально-психологическая реабилитация детей, переживших боевые действия. Запустили форматы смен для подростков под названием «Послезавтра». С августа провели пять таких смен, - рассказала Мария Львова-Белова.

Участники смен получили психологическую помощь, профориентационную поддержку, посетили мастер-классы и спортивные секции, продолжили обучение по школьной программе.

Акция «Детям - в руки» под эгидой детского омбудсмена России проводится в партнерстве с Русской Гуманитарной Миссией с апреля 2022 года. Ее цель - оказание помощи детям и их родителям из Украины и новых субъектов России. В рамках акции в ДНР доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.

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