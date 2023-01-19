Освобожденные Соледар и Подогорное включили в зону ответственности Шахтерска

Освобожденные от украинской оккупации город Соледар и поселок Подгорное временно включили в зону влияния администрации Шахтерска. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

Указ подписан и вступил в силу сегодня.

Ранее в штабе территориальной обороны Республики сообщили о полном освобождении Соледара российскими войсками. Освобождение этого населенного пункта имеет важное значение для дальнейших успешных наступательных действий Вооруженных Сил России в рамках спецоперации.

Соледар - небольшой город на севере ДНР. Он знаменит тем, что там находятся производственные мощности крупнейшей в Центральной и Восточной Европе соляной компании «Артемсоль».

Подгорное находится между Артемовском и Соледаром. Через поселок проходит трасса на Славянск и Изюм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникальный случай: У раненого водителя из Донецка Алексея Савченко навсегда останется осколок в сердце

Водитель, развозящий продукты в супермаркеты «Молоко», остался жив благодаря слаженной работе медиков (подробнее)