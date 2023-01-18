Украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке

ВФУ вновь обстреляли мирные кварталы города. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Калининскому району Горловки, в результате чего ранения получила мирная жительница 1967 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Андреева, 30 ранена женщина 1967 года рождения. Повреждены частные жилые дома, а также газопроводы и линии электропередачи на улицах Бардакова и Андреева, — отметили в ведомстве.

Тем временем вооруженные формирования Украины открыли огонь по Докучаевску. В результате обстрелов были повреждены жилые дома на улица Рабочая и Комсомольская. Также поврежден автомобиль.

Напомним, что за сутки украинские боевики обстреляли восемь населенных пунктов ДНР, в результате чего ранение получили два мирных жителя в раннее освобожденных Волновахе и Благодатном.

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