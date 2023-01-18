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НовостиПолитика18 января 2023 7:50

За сутки ВФУ ранили двух мирных жителей в Волновахе и Благодатном

Под обстрелом оказались восемь населенных пунктов Республики
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают наносить удары по миным городам Республики (архивное фото)

Украинские боевики продолжают наносить удары по миным городам Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустил по территории Донецкой Народной Республики за сутки порядка 123 боеприпасов. В результате обстрелов ранение получили два мирных жителя в ранее освобожденных Волновахе и Благодатном. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск. Повреждены 2 домостроения в Никитовском районе Горловки и Харцызске, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На харцызском — 1 обстрел из реактивной системы залпового огня «Himars».

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