За сутки ВФУ ранили двух мирных жителей в Волновахе и Благодатном

Украинские боевики продолжают наносить удары по миным городам Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустил по территории Донецкой Народной Республики за сутки порядка 123 боеприпасов. В результате обстрелов ранение получили два мирных жителя в ранее освобожденных Волновахе и Благодатном. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск. Повреждены 2 домостроения в Никитовском районе Горловки и Харцызске, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На харцызском — 1 обстрел из реактивной системы залпового огня «Himars».

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