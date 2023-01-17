В Мариуполе ключи от квартиры получила многодетная семья, которая полгода прожила в больнице

Новая жилплощадь расположена в жилом комплексе по улице Иртышской. Фото: ТГ/Пасечник

В Мариуполе вручили ключи от новых квартир еще 15 семьям, утратившим свое жилье в результате боевых действий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который лично поздравил новоселов вместе с замруководителя Федерального казначейства России Эли Исаевым, гендиректором компании «Единый заказчик в сфере строительства» Кареном Оганесяном и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.

В числе тех, кто получил ключи от нового жилья, были Виктория и Григорий, воспитывающие троих детей. Все предыдущие полгода семья прожила в больнице, а теперь у них своя трехкомнатная квартира, расположенная в новом жилом комплексе по улице Иртышской в Приморском районе города.

- К нам вернулась Россия. Такого мы не видели никогда - опять рекорды, опять в сжатые сроки мы получаем новые дома, мы получаем новую надежду, уверенность, что ровно таким образом, ровно такими же темпами будут восстанавливаться и остальные населенные пункты, которые этого требуют. Мы обязательно все отстроим, сделаем города еще лучше, чем они были, - заверил всех присутствующих Денис Пушилин.

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