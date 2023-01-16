В Калининском районе Донецка из-под обломков разрушенного обстрелом ВСУ здания извлекли тело погибшего жителя

Последствия утреннего удара РСЗО украинских боевиков в Донецке. Фото: ТГ Кулемзин

Тело погибшего мужчины найдено под завалами здания в Калининском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелу из РСЗО утром. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- В 21:40 из-под завала извлечен погибший мужчина. Его анкетные данные устанавливаются. Для оказания психологической помощи родственникам привлечен психолог МЧС ДНР, — отметили в спасательном ведомстве.

Напомним, утром украинские ракеты «хаймарс» попали в торгово-офисное здание, расположенного по проспекту Ильича — одной из самых оживленных улиц в столице Республики. Строение практически уничтожено. Также пострадали близстоящие жилые дома, станция техобслуживания, автомобили, дорожная инфраструктура. Днем сообщалось о ранении четырех гражданских.

Разбор завалов в обрушенном здании продолжается до сих пор. По данным МЧС, для ликвидации последствий развернута группировка в составе 20 единиц техники и 61 человека.

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