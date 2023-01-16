В ДНР и ЛНР впервые установили прожиточный минимум для разных групп населения

Величины прожиточного минимума определяют размеры социальных пособий. Фото: ЛИЦ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках впервые введен термин прожиточный минимум (ПМ). Его устанавливает Правительство России для каждого региона в отдельности.

Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2023 году составил 14 375 рублей. Для Республик Донбасса ПМ на человека в 2023 году определен в 0,78 от величины, принятой в целом по России. А в 2024 году – 0,94 от общероссийского показателя.

Исходя из ПМ на душу населения, рассчитываются прожиточные минимумы по основным социально-демографическим группам населения - для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей.

Для ДНР и ЛНР в 2023 году установлены следующие размеры прожиточного минимума:

- на душу населения — 11 213 рублей,

- для трудоспособного населения — 12 222 рубля,

- для пенсионеров — 9 643 рубля,

- для детей — 10 877 рублей.

Величины прожиточного минимума определяют размеры социальных пособий, а также минимальную пенсию у неработающих пенсионеров.

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