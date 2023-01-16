В Донецке и Луганске на минувшей неделе появились на свет двойни

В Луганске и Донецке война не мешает появлению на свет новых горожан. Фото: ЛИЦ

В Донецке и Луганске за неделю появился на свет 101 малыш. Из них 52 мальчика и 49 девочек. И в каждой столице – по одной двойне.

- За прошлую неделю с 8 по 15 января в Донецке родилось 18 мальчиков и 23 девочки. В Кировском районе столицы появилась на свет двойня. Желаю малышам и их родителям здоровья, счастья, мирного неба и ангела – хранителя, - написал в своем телеграм-канале глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

В Луганске о новорожденных за неделю с 9 по 15 января сообщила пресс-служба городской администрации.

- В городе родилось 34 мальчика и 26 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 550 г, минимальный вес - 1 кг 580 г, - говорится в сообщении администрации столицы ЛНР.

В Луганском центре здоровья уточнили, что вес двойни девочек составил 1 кг 580 г и 1 кг 820 г.

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