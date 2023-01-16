В ДНР лучшие работы конкурса детского рисунка отпечатают на открытках бойцам спецоперации

Принимаются рисунки, созданные с помощью гуаши, акварели, пастели, фломастеров, восковых мелков или туши. Фото: «Арт-Донбасс»

Донецкий художественный музей «Арт-Донбасс» объявил конкурс детского рисунка «Героям наших дней», посвященный предстоящей годовщине начала специальной военной операции (СВО). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе музея.

- Представленные работы должны быть авторскими, яркими и четко прорисованными, так как по результатам конкурса будут выпущены открытки, чтобы поддержать бойцов — защитников страны, выполняющих задачи в рамках СВО в Донбассе, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию приглашаются воспитанники художественных отделений школ искусств, изостудий ДНР и других регионов России. Конкурс пройдет по номинациям «Живопись», «Графика», «Смешанная техника» в трех возрастных группах: 9-12, 13-15 и 16-17 лет.

С 16 января по 7 февраля будет идти прием работ в электронном формате, с 8 по 20 февраля — отбор лучших рисунков и печать открыток, 24 февраля запланирована публикация результатов на официальном сайте музея. После оглашения результатов можно принести в музей оригиналы работ для организации выставки.

Дополнительную информацию можно узнать по ссылке или по телефонам: (856) 332-73-85, +7 (949-30) 1-99-55.

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