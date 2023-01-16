В ДНР Росреестр начал прием документов для государственной регистрации прав на недвижимость

Прием документов осуществляется по адресу: Донецк, проспект Мира, 10а. Фото: Минюст ДНР

Сегодня, 16 января, Росреестр начал прием документов для госрегистрации прав на недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Донецкой Народной Республике.

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Донецкой Народной Республике с 16 января 2023 года начало принимать документы для государственной регистрации прав на недвижимость, - говорится в сообщении.

Прием документов осуществляется по адресу: Донецк, проспект Мира, 10а.

График работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 13.45.

О формировании территориального органа Росреестра сообщалось в ноябре. Позднее, 10 января, указом врио Главы ДНР Дениса Пушилина до начала полноценной работы в регионе федерального органа, занимающегося ведением ЕГРН, функции по проведению технической инвентаризации недвижимости и кадастровой деятельности, госрегистрации прав на такое имущество, ведение государственного реестра прав на недвижимое имущество и государственного земельного кадастра возложены на Минюст ДНР.

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