Известный исполнитель SHAMAN дал концерты в Луганске и Мариуполе

SHAMAN выразил восхищение отвагой и мужеством жителей Донбасса. Фото: Пресс-служба SHAMAN

Известный российский исполнитель SHAMAN выступил с концертами в Луганске и Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя.

- В Луганске SHAMAN исполнил любимые миллионами россиян песни, включая свои знаменитые хиты «Встанем», «Я русский» и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Их звучание, по мнению музыканта, наполнилось здесь особым смыслом, - говорится в сообщении.

Вокалист выразил восхищение отвагой и мужеством жителей Донбасса.

- Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить: «Я – русский». И мы обязательно увидимся с ними еще, - сказал он.

В ходе выступления певец записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Он также передал подарки в одну из воинских частей.

Кроме того, артист дал концерт в Мариуполе и провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону.

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