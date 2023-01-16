Власти ДНР собираются обеспечить единоразовыми выплатами жителей, эвакуированных с освобожденных территорий

Жителей Соледара разместили в Шахтерске. Фото: АГ ДНР

Власти ДНР рассмотрят возможность обеспечения единоразовыми выплатами эвакуированных с освобожденных территорий граждан. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин на совещании с Правительством.

- По результатам встреч в Шахтерске с жителями Соледара и других населенных пунктов дал поручение в кратчайшие сроки рассмотреть возможность выплаты единовременной материальной помощи всем гражданам, эвакуированным в пункты временного размещения (ПВР), независимо от факта включения в зону влияния городов и районов Республики, как переселенцам, а также ускорить процесс их регистрации, — отметил Пушилин.

По его словам, также необходимо продлить возможность осуществления соцвыплат, пенсий на основании адресной справки и рассмотреть механизм получения переселенцами документов, удостоверяющих личность, по упрощенной процедуре.

Напомним, что 14 января Денис Пушилин в Шахтерске встретился с жителями, которых эвакуировали из Соледара. На встрече он пообещал содействовать их скорейшему трудоустройству.

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