Жители Донецка рассказали о чудесных историях спасения при обстреле ВСУ проспекта Ильича

Дмитрий в момент обстрела проезжал мимо торгового центра, в который попал снаряд. Фото: ТГ/Кулемзин

О чудесных историях спасения при обстреле ВСУ проспекта Ильича рассказали журналистам жители Донецка.

Анна работает в мебельном магазине. Сотрудники магазина, которые во время удара должны были быть на рабочих местах, не попали внутрь помещения из-за опоздания сторожа. Он должен был открыть двери. Это спасло людям жизни. Офисное здание по проспекту Ильича, 82, в котором находился магазин, было полностью уничтожено ракетой ВСУ.

Анна работает в мебельном магазине. Фото: Скриншот видео ТГ Mash на Донбассе

Дмитрий также чудом спасся. В момент обстрела он проезжал мимо торгового центра, в который попал снаряд. Осколками повредило его машину. Сам он получил ранение.

- Снаряд попал, вот и всё. Напротив здания был. Ехал на работу. Машину разбило, куча дыма, - поделился мужчина.

На данный момент известно о четырех раненых. Также под завалами торгового центра могут находиться две женщины, которые работали в аптеке на первом этаже. После обрушения фасада здания спасатели продолжают поиски.

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