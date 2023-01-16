Автопарк станций скорой помощи в ДНР обновился более чем на 20 процентов

Для отдаленных поселений получены 25 современных фельдшерско-акушерских пунктов. Фото: ТГ/Хоценко

Доля современных машин на станциях скорой помощи в ДНР с учетом прошлогодних поставок превысила 20%. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- В 2022 году благодаря Минпромторгу РФ, Минздраву России и регионам-кураторам нам удалось обновить парк автомобилей скорой медицинской помощи. Города и районы Республики получили 106 автомобилей, экипажи которых ежедневно спасают жизни людей. Итого у нас процент новых машин на станциях скорой помощи теперь составляет более 20%, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он добавил, что для отдаленных поселений получены 25 современных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 15 оборудованных автомобилей получены для проведения профилактических медосмотров детей. По словам премьера, основная задача по данному направлению — полное обновление автопарка медицинских учреждений региона.

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