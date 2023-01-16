В Соледаре украинские боевики оборудовали окопы возле домов, где могли находиться мирные жители

Окопы вырыты прямо возле многоэтажек. Фото: НМ ДНР
Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала сегодня в телеграм-канале пресс-служба Народной милиции ДНР.
- Им все-равно, есть эти мирные жители или нет. Им наплевать, они циничны в данном плане — не думают о своих людях, эти люди для них не свои, — отметил один из бойцов, который освобождал Соледар.
Практически по всему населенному пункту можно видеть тела погибших украинских боевиков, поврежденную и уничтоженную технику, а также оборудование, оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства. Все это было брошено националистами, в панике убегавшими из Соледара.
Напомним, Соледар — небольшой город на севере ДНР. Расположен рядом с Артемовском. Город известен тем, что здесь находятся производственные мощности крупнейшей в Центральной и Восточной Европе соляной компании — «Артемсоль». О полном освобождении Соледара в Минобороны РФ сообщили 13 января.
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