Четверо мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Донецку

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Число пострадавших в Калининском районе по проспекту Ильича, 82 увеличилось до четырёх: ранения получили мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 г.р., — написал в своем телеграмм-канале Кулемзин.

Обстрел произошел в 8:35 — в это время у многих в Донецке уже рабочий день — со стороны подконтрольной ВСУ Орловки. Было выпущено три ракеты РСЗО.

Зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилые дома и маршрутка №46.

Администрация аптеки сообщила сотрудникам МЧС, что под обломками могут находиться ее работники. Сейчас идет разбор завалов, задействована специальная техника. На месте работают спасатели, медики, следователи СК России. Движение транспорта по проспекту Ильича перекрыто.

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