Опубликованы фотографии последствий обстрела проспекта Ильича в Донецке

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Кулемзин

Сегодня, 16 января, утром украинские войска нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. Информацию и фотографии последствий обстрела в своем телеграм-канале опубликовал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Кулемзин

- В 8:35 зафиксирован обстрел Калининского района. С позиций укрофашистов в населенном пункте Орловка выпущено 3 ракеты из РСЗО. Очевидцы сообщают о прилетах в районе молокозавода, фиксируется задымление, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

По уточнённой информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом.

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Кулемзин

Скорые уже работают на месте прилёта в Калининском районе Донецка.

Есть информация о пострадавших. Это оживленная часть города, здесь сосредоточены жилые массивы, множество промышленных объектов, крупные транспортные потоки.

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