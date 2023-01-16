В Макеевке под ракетный удар попала шахта имени Ленина

Макеевка в очередной раз попала под обстрел. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 16 января, утром украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по шахте имени Ленина в Горняцком районе Макеевки. Один из объектов инфраструктуры шахты поврежден. Об этом этом ДАН сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

- Раненых нет, там вообще пустой объект, повреждения есть, но незначительные. Речь идет об объекте неработающей шахты имени Ленина, — сказал Ключаров.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 4:00 со стороны Очеретино было выпущено шесть ракет из РСЗО.

Шахта имени Ленина одна из старейших в Макеевке, сейчас работает в режиме водоотлива. Предприятие переведено в ведение главного управления реструктуризации шахт. В прошлом августе от украинского обстрела здесь были ранены двое рабочих.

Также сегодня под обстрелы попали Калининский район Донецка и Горловка.

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