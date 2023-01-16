Украинские нацисты утром обстреляли ракетами район молокозавода в Калининском районе Донецка

Середина здания напротив мясокомбината в Калининском районе Донецка полностью разрушена. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 16 января, утром украинские войска нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 8:35 зафиксирован обстрел Калининского района. С позиций укрофашистов в населенном пункте Орловка выпущено 3 ракеты из РСЗО. Очевидцы сообщают о прилетах в районе молокозавода, фиксируется задымление. Подробная информация о пострадавших и разрушениях уточняется, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Также очевидцы сообщают в соцсетях, что середина здания напротив мясокомбината в Калининском районе Донецка полностью разрушена. В здании были магазины.

Информация о пострадавших уточняется.

Также по данным представительства ДНР в СЦКК в 4:00 со стороны Очеретино враг выпустил по Горняцкому району Макеевки шесть снарядов РСЗО, через два с половиной часа из ствольной артиллерии — шесть снарядов в направлении горловского поселка Гольмовский.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в этом году планируют восстановить Дворец спорта «Дружба»

Главный спортивный объект ДНР не работает с 2014 года (подробнее)