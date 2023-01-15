В Мариуполе скорые оснастили новым диагностическим оборудованием

Диагностическое оборудование для мариупольской станции скорой медицинской помощи передал депутат Госдумы Олег Леонов. Фото: Телеграм мэра Мариуполя Константина Иващенко

Депутат Государственной Думы Олег Леонов передал диагностическое оборудование для мариупольской станции скорой медицинской помощи. Теперь пятнадцать бригад медиков обеспечены новыми электрокардиографами, глюкометрами и пульсоксиметрами. Об этом рассказал мэр Мариуполя Константин Иващенко.

- Вместе с замминистра здравоохранения ДНР Анастасией Мартыновой и главврачом города Валентиной Гавриляк также провели совместную рабочую встречу. На сегодня Минздрав полностью закрывает основные потребности Мариуполя, но остаются и нерешенные вопросы. Один из них - исследования на аппарате МРТ. Мариупольцам они недоступны. Есть нехватка медоборудования и в сфере оказания стоматологических услуг, - сообщил глава администрации города.

В то же время в отремонтированной горбольнице №1 открылось отделение искусственной почки. За бюджетные средства город также получил полторы тонны медикаментов и медицинских расходников.

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