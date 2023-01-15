В Макеевке водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку, выезжая из автостанции «Гвардейская»

Водитель «перепутал» педали и дал по газам. Фото: МВД ДНР

На днях в Макеевке в Червоногвардейском районе водитель автобуса ПАЗ-320302, выезжая с территории автостанции «Гвардейская», совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД ДНР.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта быть крайне внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся люди, водители должны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов (!).

Пешеходам, начиная переход дороги, необходимо убедиться в безопасности, оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. При переходе проезжей части следует исключить разговоры по мобильному телефону, а также не использовать наушники. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости правоохранители рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде и сумках.

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