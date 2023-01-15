В Донецке в результате обстрелов ВСУ ранило двоих мирных жителей

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 15 января, в Донецке ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила информация о пострадавших среди гражданских в городах Республики: Заветное Желание - по улице Первомайской, 7 ранен мужчина 1960 г.р. Старомайорское - по улице Советской, 15 ранен мужчина 1991 г.р., - говорится в сообщении военных экспертов.

Оба населенных пункта включены в зону ответственности администрации Донецка.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петровском районе Донецка и Ясиноватой ранены трое мирных жителей. На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 мм (стандарт НАТО). На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. Всего боевики открывали огонь одиннадцать раз, выпустив пятьдесят семь боеприпасов.

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