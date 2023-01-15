В Кировском собираются газифицировать центральную улицу

Планируется протянуть газ к частным домам. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

В городе Кировское, что на востоке ДНР, планируется протянуть газ к частным домам на одной из центральных улиц города. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на горадминистрацию.

- У нас силами «Донбассгаза» планируется газифицировать одну улицу Асфальтную частного сектора при поступлении соответствующего финансирования, - отметили в мэрии, добавив, что работы запланированы на этот год.

Улица Асфальтная проходит через весь город, ее протяженность составляет порядка четырех километров. По ней также пролегает трасса «Енакиево-Шахтерск». На улице находится более ста 100 частных домов.

Кировское - город с населением порядка 28 000 человек примерно в 40 километрах к северо-востоку от Донецка. Там находится крупнейшее в ДНР угледобывающее предприятие - шахта «Комсомолец Донбасса». В период активных боевых действий город регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских войск. Сейчас находится в тылу. В 2022 году помочь с восстановлением взялась Якутия.

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