В Мариуполе взялись за ремонт центра детского и юношеского творчества

В Мариуполе большая стройка и реконструкция (архивное фото)

Здание центра детского и юношеского творчества в Мариуполе серьезно пострадало из-за обстрелов со стороны Украины. Здесь была разрушена крыша, сгорело несколько помещений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Сейчас строители приступили к замене окон и восстановлению теплового контура, чтобы подать отопление.

- Несмотря на сложные условия, Центр продолжал работать все это время. Здесь занимаются спортом и творчеством порядка 900 детей, - рассказал премьер-министр.

Уже в этом году строители планируют ввести Центр детского и юношеского творчества в эксплуатацию после ремонта. Премьер ДНР выразил искреннюю благодарность Правительству РФ и губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за такой нужный подарок детям.

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