«Три подвига Гагарина»: Российский исследователь космоса расскажет для детей и молодежи Донбасса об его освоении первым космонавтом Земли

Ольга Колударова пригласила к просмотру очередного выпуска видеолектория Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Министерство образования и науки ДНР совместно с Русским Космическим Обществом в рамках проекта для детей и молодежи «Научный лекторий» продолжают знакомить с циклом лекций-встреч, посвященных освоению Человеком космического пространства. Об этом рассказала министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

Выход передач проекта проходит в третий вторник каждого месяца. Ведущими лектория являются работники космической отрасли России, известные ученые и их молодые коллеги.

- Приглашаю вас к просмотру очередного выпуска видеолектория «Из землянки в космос» - «Три подвига Гагарина», посвященного первому космонавту Земли Юрию Алексеевичу Гагарину, - сказала Ольга Колударова.

Проводит лекторий Зернов Владимир Игоревич – инженер-исследователь космической отрасли, к.тех.н, доцент, преподавал на факультете космонавтики, лектор общества «Знание». Ссылка на видеолекцию «Три подвига Гагарина» будет активна во вторник, 17 января, с 12.00.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Я искренне верю в освобождение из украинского плена всех военнослужащих

Главная правозащитница нового субъекта России с начала вооруженного конфликта в Донбассе прилагает максимум усилий для возвращения сторонников Республики домой (подробно)