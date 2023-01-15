В Горловке обстрелом украинских боевиков повреждено хирургическое отделение «двойки»

Поврежденная обстрелом ВФУ газовая заправка по проспекту Ленина в Горловке. Фото: Телеграм горловского мэра Ивана Приходько

В ночь на 15 января украинские боевики обстреляли горбольницу № 2 в Горловке. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

Отмечается, что повреждения получило здание хирургического корпуса. Кроме того, повреждена котельная № 113 по улице Рудакова. На проспекте Ленина один из боеприпасов угодил в многоэтажку, также поврежден автомобиль. Еще один снаряд попал в частный дом в переулке Техническом, там же был перебит газопровод.

Поврежденная обстрелом ВФУ газовая заправка по проспекту Ленина в Горловке. Фото: Телеграм горловского мэра Ивана Приходько

- Оборвавшийся провод оказался на проезжей части. Энергетики приступили к восстановлению линии в 10.00, из-за чего на короткий промежуток времени было перекрыто движение транспорта, - сообщил в Телеграм мэр Горловки Иван Приходько.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Я искренне верю в освобождение из украинского плена всех военнослужащих

Главная правозащитница нового субъекта России с начала вооруженного конфликта в Донбассе прилагает максимум усилий для возвращения сторонников Республики домой (подробно)