Глава ДНР поздравил Главный штаб ВМФ с профессиональным праздником

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

- Поздравляю руководство и всех сотрудников Главного штаба Военно-морского флота России с профессиональным праздником! Уважаемые друзья! Масштаб задач, которые возложены на вас, по силам только людям таких же масштабных личностных и профессиональных качеств. В ваших руках - развитие России как великой морской державы, - говорится в тексте поздравления.

Денис Владимирович добавил, что русский народ дорожит флотом, помнит великие дела бесстрашных экипажей в разные периоды истории России.

Тем временем, Южный округ войск Национальной гвардии России отмечает 30-летие со дня основания. Руководитель Донецкой Народной Республики поздравил командующего оперативно-территориальным объединением генерал-полковника Игоря Турченюка и всех воинов правопорядка с юбилеем.

- Южный округ создавался изначально для обеспечения общественного порядка и безопасности мирных граждан, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Однако изменение характера угрозы, агрессия со стороны Запада и Украины поставили новые вызовы для сотрудников Нацгвардии, которые теперь по зову долга принимают участие в специальной военной операции, - рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

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